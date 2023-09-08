BUSMEK’in gurur tablosu

Bursa'da ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kursları ile önemli bir marka haline gelen BUSMEK, 2018 yılından bu yana düzenlediği ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında da başarı grafiğini sürekli artırıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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BUSMEK’in gurur tablosu

Bursa'da ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kursları ile önemli bir marka haline gelen BUSMEK, 2018 yılından bu yana düzenlediği ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında da başarı grafiğini sürekli artırıyor. Üniversite sınavına BUSMEK'te hazırlanan toplam 616 öğrenci, hayallerindeki bölümlere yerleşme imkanı buldu.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitime yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Ücretsiz hazırlık kurslarından sınav sonrası tercih danışmanlığına kadar her alanda BUSMEK'in desteğini yanlarında gören gençler, bu yıl da üniversite sınavında önemli bir başarıya imza attı. 2018-2019 eğitim döneminden bu yana 5219 öğrencinin faydalandığı üniversite hazırlık kurslarında her dönem olduğu gibi son sınavda da gençler, hayallerindeki bölümlere girme imkanı buldu. Üniversite sınavına BUSMEK'le hazırlanan gençlerden 66'sı Tıp Fakültesi Ve Sağlık Bilimleri, 65'i Mimarlık Mühendislik Fakültesi ve 70'i Fen Edebiyat Fakültesini kazandı.

Bunun yanında Hukuk Fakültesi 9, Eğitim Fakültesi 32, İlahiyat- İslami İlimler Fakültesi 13, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 76, Spor Bilimleri Fakültesi 4, Turizm- Uygulamalı Bilimler Fakültesi 5, İletişim Fakültesi 11, Sağlık Meslek Yüksekokulu 80, Meslek Yüksekokulu 174 olmak üzere toplam 616 öğrenci BUSMEK kursları sayesinde üniversiteye yerleşmesinin mutluluğunu yaşadı.

Böylelikle, 2022-2023 eğitim döneminde de başarı oranını yüzde 75'ler seviyesine çıkarken, yeni dönem için ücretsiz YKS hazırlık kurslarına ön kayıt yaptırmak isteyen gençler, busmek.bursa.bel.tr adresinden online başvuru yapabilecek.

BUSMEK’in gurur tablosu

BUSMEK’in gurur tablosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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