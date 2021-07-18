Büşra Büyükşen, Anne ve babasının katillerinin bulunmasının ardından ilk kez konuştu: Hakkımı helal etmiyorum!

Konya Karatay'da 2018 yılında eve giren kimliği belirsiz kişilerce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'in katilleri 3 yıl sonra ortaya çıktı. Başka kişileri öldürecekken yanlış eve girdikleri belirlenen katillerin yakalanması töğbet altında kalan Büşra Büyükşen'in üzerinden de büyük bir yük aldı.

3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından, saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen (24), DHA'ya konuştu. 3 yılın kendisi için zor geçtiğini belirten Büyükşen, ''Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat diyen oldu. Televizyona çıktıktan sonra hadsizce yanıma gelip, 'konuş' diyen insanlar oldu. Keşke sen de ölseydin diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü'' dedi.