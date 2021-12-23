Büşra isminin anlamı nedir, Büşra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Büşra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Büşra ismi ne demek, Büşra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Büşra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Büşra İsminin anlamı nedir? TDK Büşra anlamı:

Büşra ismi Türk dil kurumunda Müjde, sevinçli haber olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca halk arasında Çalışan, Çaba Gösteren ve Tebessüm Et olarak bilinmektedir.

Büşra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Büşra ismi kuranda geçmektedir.

Büşra isminin kökeni:

Büşra ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 207901 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Büşra isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Büşra isminin rengi:

Altınımsı

Büşra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Büşra isminin Harf Analizi Nedir ?

Büşra ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Büşra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Büşra ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

Ü : 26

Ş : 23

R : 21

A : 1

= 73 – Büşra İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Büşra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Büşra ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Büşra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 Ü: 3 Ş: 1 R: 9 A: 1 = 16

1 + 6 = 7 Kader sayısıdır

Büşra isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!