Büşra Pekin ile Ersay Üner evleniyor mu? Uzun zamandır birlikte olan 'Çok Güzel Hareketler' bunlar programından ünlenen ve sonrasında çeşitli filmlerde ve projelerde yer alan Büşra Pekin sevgilisi Ersay Üner ile birlikte olan Büşra Pekin evleneceği konuşuluyor.

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Aşklarını gözden uzak yaşamayı tercih eden Büşra Pekin ile Ersay Üner çifti güzel giden beraberliklerini tamamlamayı düşünüyor. Çift 2020'de evlenmeyi planlıyor. Yıllardır ilişkileri devam eden Pekin ve Üner çiftinin sade bir törenle İtalya ya da İspanya’da dünyaevine girmeye karar verdikleri konuşuluyor.



