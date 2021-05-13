Oyuncu Büşra Pekin, babası Volkan Pekin'in hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından hayranları ve arkadaşları oyuncunun acısını paylaşırken vatandaşlar da internet arama motorlarında Volkan Pekin hakkında araştırmalarda bulunmak için Büşra Pekin'in babası kimdir? Volkan Pekin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? sorularına yanıt arıyorlar.

BÜŞRA PEKİN'İN BABASI KİMDİR? VOLKAN PEKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Büşra Pekin'in babasının adı Volkan Pekin'dir. Nerede doğduğu ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Volkan Pekin, pazartesi günü kalp krizi geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Büşra Pekin yaptığı açıklamada," Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah’ım mekanını cennet eylesin” dedi.