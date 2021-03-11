Bütçe açığı belli oldu: Cari işlemler, ocakta 1,867 milyon dolar açık verdi Son dakika haberi... Cari işlemler hesabı ocakta 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar oldu. Beklentiler cari açığın 1.68 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi.

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Son dakika haberi... Cari işlemler hesabı ocakta 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar oldu. Beklentiler cari açığın 1.68 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü