Bütçe görüşmelerinde ortam gerildi! Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert sözler!

TBMM'de İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde Bakan Süleyman Soylu ile CHP'li Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bütçe görüşmelerinde ortam gerildi! Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert sözler!

TBMM'de bütçe maratonu tam gaz devam sürüyor. Bu kapsamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

ÖZKOÇ, TARTIŞMA ÇIKARDI

Komisyonda, milletvekilleri görüşlerini paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir uyuşturucu baronu ile fotoğrafını göstererek, “Sınır namustur, siz sınırımızı kevgire çevirdiniz” ifadesini kullanınca tartışma yaşandı.

Bütçe görüşmelerinde ortam gerildi! Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert sözler!

BAKAN SOYLU YANIT VERDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, yaşanan durum üzerine Bakan Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Bakan Soylu, “Ben sunumumda CHP’li Engin Özkoç’un konuşmasında yaptığı gibi kimseye hakaret etmedim. (Özkoç’un itiraz etmesi üzerine) Ben teröriste hakaret ettim. Kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem. Şahsımızı ve kimliğimizi hedef alıyor gibi gözükse de hedef alınan şahsımız ve kimliğimiz değil. Çok hakaretlerde bulunuldu. Tamamen ağır hakaretler olarak seçilmiş bir bütçe konuşması olarak değerlendirildi. Kötü söz sahibinindir. Bu sözlerin her birini kendisine iade ediyoruz." dedi.

Bütçe görüşmelerinde ortam gerildi! Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert sözler!

"BU UCUZ SİYASET VE UCUZ ANLAYIŞ ELBETTE NE TBMM ÇATISINDA NE BİZİM NEZDİMİZDE BİR KARŞILIK BULAMAMIŞTIR"

Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Ancak fotoğraflarla konuşmak gerekirse kendi genel başkanının uyuşturucu, taciz ve teröristlerle beraber çekilmiş, arkadaşlarının çekilmiş onlarca fotoğrafı burada (hazırladıkları Kılıçdaroğlu hatırası kitabı) var. Kendisine verebilirim. Eğer fotoğraflarla konuşulması gerekirse hala sitemizde duran tutuklu gazetecilerde terörist olarak değerlendirilen fotoğrafları var. Türkiye’nin en büyük terör örgütlerinden biri olan FETÖ’cülerle nasıl bir ‘fetöroman’ içinde olduğunun yüzlerce fotoğrafları var. Bu ucuz siyaset ve ucuz anlayış elbette ne TBMM çatısında ne bizim nezdimizde bir karşılık bulamamıştır.”

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