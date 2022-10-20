Bütçe TBMM'ye sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te alacağı maaş belli oldu!

TBMM bütçe maratonu için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. 26 Ekim günü Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçenin geneli için başlayacak görüşmelerde bakanlık ve kurumların bütçesinin görüşmeleri ise 25 Kasım günü tamamlanacak.

Bunun yanında 2023 bütçesi kanun teklifinin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı'na 2023 yılı merkezi bütçesinden, 6 milyar 637 milyon 60 bin TL ödenek ayrıldı.

MAAŞI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının da yer aldığı Cumhurbaşkanı ödeneği, 2022 yılında olduğu gibi 1 milyon 209 bin TL olarak belirlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında maaşı artmayacak. Erdoğan, 100 bin 750 lira aylık maaş alacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KANUNDAN ÇIKARILMASINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Haziran ayında TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifinde Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 oranında zam yapılması öngörülmüştü. Erdoğan yapılan eleştiriler üzerine, "Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahiplerine yapılan ödemelerin de göstergesidir" demişti.

Erdoğan, "TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.