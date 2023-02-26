Butholezwe Ncube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Butholezwe Ncube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Butholezwe Ncube adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Butholezwe Ncube Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Butholezwe Ncube 24 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Butholezwe Ncube Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Butholezwe Ncube, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Butholezwe Ncube'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Butholezwe Ncube Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Butholezwe Ncube isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Butholezwe Ncube Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Butholezwe Ncube futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AmaZulu FC

Butholezwe Ncube Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Butholezwe Ncube şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Butholezwe Ncube Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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