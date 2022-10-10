Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü Tanımı;

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Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü Maaşları

Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.34

Meslek Adı :

Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam elyafı, alüminyum ve mukavva şeritlerin iki yüzünü koruyucu maddeyle kaplayan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaplanacak malzemenin rulosunu makinedeki mile takıp ucunu makinedeki malzemenin ucuna yapıştırmak,

b) Malzeme üzerindeki delik yerleri dolgu maddeleriyle kapatmak,

c) Yüzey kaplama haznesine kaplama maddesini doldurmak,

d) Kaplamadan sonra şeridin yapışmaması için kum haznesine kum veyahut öğütülmüş arduvaz ikmali yapmak,

e) Şerit ucunu soğutma tamburundan ve dengeleyicilerden geçirip sarma miline bağlamak,

f) Makinedeki gerekli ayarları yapıp makineyi çalıştırmak ve şerit halindeki malzemenin otomatik olarak koruyucu maddelerle kaplanmasına nezaret etmek,

g) İşlem anında kaplama maddesi ve kum ikmali yapıp kopan şeritleri yapıştırmak,

h) Sarılan malzeme rulosunu alıp yerine boş olanını takmak,

i) Belirli tip makine üzerinde ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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