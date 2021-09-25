Bütün bozguncuların makul gerekçeleri vardır

GDO üzerinde çalışan bilim adamının gerekçesi raf ömrü uzun, verimi daha yüksek ürün yetiştirmektir. Arı'ya bolca şeker yediren üreticinin derdi de zahmetsiz ürün miktarını artırmaktır. Amerika'nın demokrasi getireceğim diyerek, kimyasal silah yalanıyla dünyayı ikna edip Irak'a saldırması da Iraklıya merhametinden değil, yer altı kaynaklarına yıllarca el koymak içindir.

Evet, bütün bozguncuların bir gerekçesi vardır. Tabii olarak yüzyılların birikimiyle oluşmuş Anadolu Türkçesini sadeleştirme çalışmaları yapanların gerekçeleri de Türkçeyi kurtarmaktı. Sonuç; o güzelim dil kısırlaştı ve bugün olduğu gibi dilin zenginliği öldü. Dede torunuyla anlaşamaz oldu.

Bozgunculuk öyle bir sinsi oyundur ki, bütün bozguncular kendilerini kurtarıcı olarak pazarlarlar, tıpkı onlarca yıl önce "Önümüzdeki yıllarda insanlar virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar, çok büyük ölümler olacak" diyenlerin bugün aşısını ürettik diyerek kurtarıcılığa soyunmuş olmaları gibi...

Biz, kendimize gelip, gerçeği anlayıp, tövbe edip Allah'ın İpine sarılmadığımız sürece bu bozguncular hep başarılı olacaklar. Zira, "Bir millet gidişini değiştirmedikçe ben verdiğim nimeti değiştirmem" diyen Allah, bu bozgunculardan kurtuluşun adresi olarak, kulunun iradesiyle tövbe edip, gittiği yanlış yolları terkedip, kendisine dönmesine işaret ediyor...

Estağfirullah el azim. Hakikat budur, gerisi sadece fikir jimnastiği...

Cumanın hayrı ehlinin üzerine olsun...

Bakara 11: Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayın” denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” derler.

Bakara 12: İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat bunun bilincinde değiller.