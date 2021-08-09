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  3. Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi

Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Kalemler Köyü'ndeki yazlık villasının yangında hasar almadığı görülürken Sözen'in villasını belediyenin iş makinelerini kullanarak koruyup temizlettiği öne sürüldü.

Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi

Türkiye, 28 Temmuz Çarşamba günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05 sıralarında başlayan orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Manavagat ilçesindeki birçok noktada etkili olan ve büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alınırken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Manavgat ilçesi Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kalemler Köyü'nde yer alan kışlık villasını iş makineleriyle korudu.

Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi

"VİLLANIN ETRAFINI BELEDİYENİN DOZERİ VE GREYDERİ İLE AÇTIRIYOR"

Olaya ilişkin konuşan  AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Köylülerden öğrendim ki yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş. Ne hikmetse köy yanarken başkanın malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor" diye konuştu.

Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi

Enç, yangında Kalemler Köyü'nün tamamen yandığını ifade eden Enç, köyü dolaştığını belirterek yanmayan tek yerin neresi olduğunu köylülerin kendisine yanmayan tek yerin Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in malikânesi olduğunu kendilerine söylediğini kaydetti.

"KALEMLER KÖYÜ YANMIŞ AMA ONUN MALİKANE KALMIŞ"

Enç duruma şaşırdığını belirterek," Nasıl böyle bir şey olabilir? Her taraf kül olmuşken nasıl burası kalmış... Yangında köy yanarken, belediyenin tüm imkanları, itfaiye Sözen'in villasını korumuş. Malikânesine hiçbir şey olmuyor, ağaçları da zarar görmemiş. Malikânenin içinde ne varsa; sebzeleri, meyveleri, eşyaları neler varsa zarar görmemiş. Kalemler Köyü yanmış ama onun malikâne kalmış." ifadelerini kullandı.

Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi

"YANGIN SÖZEN'İN YERİNİ ATLAMIŞ"

Drone ile çekilen görüntülerde her şeyin görüldüğünü ifade eden Enç," Her yer yanarken orası nasıl yanmaz? Çalışılmış, yangın Sözen'in yerini atlamış, yangında o yerde yapraklar bile kalmış! Şaşırtıcı ve üzücü! Suçlamak adına elbette söylemek istemiyorum ama Manavgat'ın canı yanarken kendi oturduğu malikâneye hiçbir şey olmaması da gerçekten düşündürücü." şeklinde konuştu. 

Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi

"DERHAL İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR"

" Köylüler bu duruma tepki gösterdi ama onun tepkiyi filan dinlediğini sanmıyorum." diyerek sözlerine devam eden Enç, " Antalya'nın ciğerleri yanarken onun malikânesine hiçbir şey olmaması endişe verici. Ağlayarak yere oturması ise artistlik pozlardan başka bir şey değil. Sizin komşunuzun evi yanıyor ve siz elinizdeki araçlarla sadece kendi evinizin etrafını koruyorsunuz. Ve siz bu kentin şehri eminisiniz. Şehri emin ne demek? 'En emin kişi' demek, 'en güvenilir' demek. Anahtarı ona teslim edersiniz. Sadece kendi evini korumaktan başka hiçbir şey yapmayan bir belediye başkanı o koltukta oturmamalı bence. Bunu yapmamalıydı. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir. Bunu kendi mensubu olduğum siyasi partiye mensup olan bir belediye başkanı yapmış olsaydı da aynı tepkiyi verirdim. Şükrü Sözen'in derhal istifa etmesi gerekiyor." diyerek görüşlerini dile getirdi. 

Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi Bütün köy yandı bir yer hariç! Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in villası yangında zarar bile görmedi

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