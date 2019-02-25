BUÜ'de Rekabet Merkezi Eğitim Salonu açıldı

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Rekabet Merkezi Eğitim Salonu'nun açılışı yapıldı.

Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB) Rekabet Merkezi koordinatörü Enes Uçak, salonun açılışında yaptığı konuşmada, burada BUÜ öğrencilerine yönelik rekabet, teknoloji, Ar-Ge, AB projeleri, yazılım-kodlama, mentörlük çalışmaları gibi pek çok alanda faaliyet yapılacağını söyledi.

Rekabet Merkezinin ana amaçlarından birinin sanayicilerin ve iş adamlarının istediği tarzda öğrenci yetiştirmek olduğunu ifade eden Uçak, "Verdiğimiz eğitimlerle, yaptığımız yetiştirme programlarıyla hem sektörler arası hem de üniversite ile sektör arası ilişkiyi kuracağız. Sanayicilerimiz okula gelecekler, öğrencilerimiz sanayi ile buluşacak ve böyle bir entegrasyon süreci başlamış olacak." dedi.

Uçak, ülkenin rekabet gücüne katkı sağlamak istediklerine dikkati çekerek, "Gençleri daha donanımlı kılarak, onları uluslararası arenada rakipleriyle yarışabilecek kapasiteye eriştirmek istiyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok’ta faaliyete geçen eğitim salonumuzda profesyonel eğitmenlerimizle, sanayicilerimiz ve hocalarımızın desteğiyle böyle bir eğitim imkanı oluşturuyoruz.” diye konuştu.



Üniversite-sanayi iş birliğini artık fiiliyata geçirdiklerini vurgulayan Uçak, proje kapsamında birçok öğrenciyi farklı sektörlerde stajyer olarak yerleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA