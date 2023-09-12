BUÜ’de üretilen 120 şeftali çeşidinin hasadı yapıldı

Kendi alanında Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından birisi olan BUÜ Ziraat Fakültesi, üretimini yaptığı 120 şeftali çeşidi ile hem öğrencilerine nitelikli eğitim veriyor hem de araştırma projeleri konusundaki deneyimini geliştiriyor.

Türkiye'nin en geniş kampüs alanlarından birine sahip olan BUÜ'de farklı meyve ve sebzelerin üretimi yapılıyor. Bunların başında gelen şeftali üretimi de her geçen yıl kapasite artışı ile önemli bir yere sahip olmaya başladı. BUÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde üretimi yapılan 120 çeşit şeftali, öğrenciler ve akademisyenler için son derece nitelikli bir görevi de yerine getiriyor. Yaklaşık 10 dekarlık bir alanda sürdürülen üretimde bir taraftan bilimsel projeler yürütülüyor bir taraftan da öğrencilere mesleki eğitim veriliyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen ile birlikte çalışmaların yürütüldüğü şeftali bahçelerini ziyaret etti.

Üniversite heyetini ağırlayan Ziraat FakültesiBahçe Bitkileri BölümBaşkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk, şeftali bahçesinde yürütülen bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra üretimi yapılan çeşitler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ümran Ertürk; "2015 yılında 10 dekarlık alanda kurulan bahçede şeftali,nektarin, basık şeftali ve sanayiye yönelik120 şeftali çeşidimiz bulunuyor. Bu çeşitler genel olarak İspanya'dangetirildi. Ürünler arasında bulunan basık ve sanayi tipi şeftali, ülkemizde yeni yeni yetiştirilmeye başlandı. Buradaki temel maksat; farklı şeftali çeşitlerinin üreticilere tanıtılmasını sağlamak ve yeni bahçelerin bu çeşitler ile kurulmasına yardımcı olmaktır"dedi.

Alternatif terbiye sistemleri uygulanabilecek

Aynı arazidebulunan TÜBİTAK 1001 destekli "Şeftalide Modern Terbiye Sistemlerinin Ülkemiz Şartlarında Uygulanabilirliği" konuludoktora projesinin tamamlandığını bilgisini de veren Prof. Dr. Ümran Ertürk; "Proje çerçevesinde üç farklı şeftali çeşidinde, sekiz farklı terbiye sisteminin Bursa şartlarında uygulanabilirliğini araştırdık. Terbiye sistemlerinin vejetatif gelişim, verim, meyve kalite parametreleri ve üretim maliyetleri üzerine etkilerini araştırdık. Çalışma sonunda elde edilen verilere göre terbiye sistemlerinin ağaçların vejetatif gelişim, verim, meyve kalitesi ve işçilik üzerine etkilerinin farklı olduğunugördük.Bu sistemlerdenbazılarının erken ve yüksek verim ile düşük işçilik maliyetleri, yönetim kolaylığı ve nispeten mekanizasyona uygunluğubakımındanklasik sistem olan Vazo sistemine üstünlük gösterdiğini belirledik" açıklamasında bulundu.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da bilimsel ve akademik anlamda hedeflenen seviyeye ulaşabilmek için proje sayısını yükseltmeleri gerektiğini vurguladı. Ziraat Fakültesi'nin Türkiye genelinde önemli bir konumda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Fakültemiz, köklü geçmişi ve deneyimli akademik kadrosu ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında özel bir yere sahip. Üniversitemizin de köklü kurumları arasında yer alıyor. Burada yürütülen çalışmalar, Araştırma Üniversitesi vasfımıza değerli katkılar veriyor. Bu katkıların artması ve proje sayısının yükseltilmesi için ciddi bir destek veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Dekanlığımızı ve proje üreterek bizlere katkı sağlayan tüm öğretim üyelerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Ürünler satış mağazasında tüketiciyle buluşuyor

Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise 10 dekarlık alanda üretilen şeftalilerin döner sermaye üzerinden satışının yapıldığını açıkladı. Elde edilen tonlarca ürünün kampüs içerisindeki mağazalarda tüketicinin beğenisine sunulduğunu kaydeden Dekan Turgut, satış gelirlerinin çalışmaların sürdürülmesi ve yeni projelere kaynak olması açısından önem taşıdığının altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)