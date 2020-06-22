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BÜ’ye, Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi için onay

YÖK tarafından Bingöl Üniversitesi bünyesinde "Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi" (BÜBİN-TTO) kurulması için onay verildiği bildirildi.

BÜ’ye, Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi için onay

YÖK tarafından Bingöl Üniversitesi bünyesinde "Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi" (BÜBİN-TTO) kurulması için onay verildiği bildirildi.

Çalışma sayesinde sanayicilerin üniversite destekli Ar-Ge çalışmaları taleplerini daha etkin ve planlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Uzun zamandır yürüttüğümüz hazırlıklarının tamamlanmasının ardından üniversitemiz bünyesinde BÜBİN-TTO kurulması için hazırladığımız dosyayı YÖK'e sunduk. COVİD-19 sebebiyle süreç biraz uzasa da sonunda olumlu haberi aldık. BÜBİN-TTO'nun YÖK onayıyla faaliyete geçmesiyle birlikte Bingöl'de "Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği" çalışmalarının hızlandırılması, Bingöl Üniversitesi personelinin fikri-sınai mülkiyet hakları kapsamında değerlendirilecek uygulamalarının faaliyete geçirilmesi gerçekleşecek. Aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamındaki proje çalışmalarından üretilen fikri/prototip ürünlerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi ile çıktı odaklı yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır"dedi.

Üniversitenin bu sayede, sanayicilerin üniversite destekli Ar-Ge çalışmaları taleplerini daha etkin ve planlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini dile getiren Rektör Çapak," Üniversitemiz böylece bugüne kadar en büyük engeli de kaldırarak etkin ve sonuç odaklı Kamu-Üniversite- Sanayi işbirliği için önemli bir adım daha atmış oldu. BÜBİN-TTO alt yapı çalışmalarına uzun süre önce başlamıştık ve ofis kurulumu ile uzman personel istihdamını da önceden tamamlamıştık. Bilginin üretime, ticari ürüne dönüşümü için son derece önemli olan BÜBİN-TTO Üniversitemiz ve İlimiz için hayırlı olsun"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA



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