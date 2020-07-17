Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan üzücü haber geldi. Uzun zamandır birlikte olan çiftin ayrılık kararı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Birlikte yaşayan ve kısa bir süre önce evlenme kararı olan Dalkılıç ve Erçel'in dost olarak ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

Murat Dalkılıç Merve Boluğur'la anlaşmalı bir şekilde boşandıktan sonra aşkı Hande Erçel'de buldu.

2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel’in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti barışmanın ardından aynı evde yaşamaya başlamışlardı.

Ancak ikili son dönemlerde bir dargın bir barışık sürdükdükleri ilişkilerini sonlandırma kararı aldı ve büyük aşk bitti.

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Ayrılığın ardından gözler Murat Dalkılıç'ın eski eşi oyuncu Merve Boluğur'a çevrildi.

Boluğur önceki gün yaptığı paylaşımına "Bir yaz gecesi rüyası" açıklamasına yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımının altına arkadaşı Cihan Şensözlü: "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" yorumunu yaptı. Bu yoruma Boluğur'un verdiği "Hiç gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü peki?" cevabı ise sosyal medyada olay yarattı.

Boluğur’un bu sözlerine takipçileri “Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu” diyerek yanıt verdi.

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