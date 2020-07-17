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  3. Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç ve uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Hande Erçel ayrıldı. Evlenmeleri beklenen çiftin 3 hafta önce ilişkilerini noktaladıkları ortaya çıktı. Hayranlarını hayal kırıklıklığına uğratan bu ayrılığın arka planında yaşananlar ise merak konusu oldu.

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan üzücü haber geldi. Uzun zamandır birlikte olan çiftin ayrılık kararı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Birlikte yaşayan ve kısa bir süre önce evlenme kararı olan Dalkılıç ve Erçel'in dost olarak ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Murat Dalkılıç Merve Boluğur'la anlaşmalı bir şekilde boşandıktan sonra aşkı Hande Erçel'de buldu. 

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel’in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti barışmanın ardından aynı evde yaşamaya başlamışlardı.

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Ancak ikili son dönemlerde bir dargın bir barışık sürdükdükleri ilişkilerini sonlandırma kararı aldı ve büyük aşk bitti.

MANİDAR PAYLAŞIM

Ayrılığın ardından gözler Murat Dalkılıç'ın eski eşi oyuncu Merve Boluğur'a çevrildi. 

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Boluğur önceki gün yaptığı paylaşımına "Bir yaz gecesi rüyası" açıklamasına yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımının altına arkadaşı Cihan Şensözlü: "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" yorumunu yaptı. Bu yoruma Boluğur'un verdiği "Hiç gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü peki?" cevabı ise sosyal medyada olay yarattı.

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Boluğur’un bu sözlerine takipçileri “Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu” diyerek yanıt verdi.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMIŞTI

Murat Dalkılıç, 2015 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Merve Boluğur'dan 2017 Eylül'de boşanmıştı.

Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı

Merve Boluğur, boşanmanın ardından uzun süre psikolojik destek almıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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