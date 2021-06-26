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Büyük aşk bitti! Şeyma Subaşı'dan şaşırtan atak! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi!

Bebeğini kaybetmesinin ardından tek başına tatile giden Subaşı, ayrılık iddialarına sinirlenerek "Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim." demişti. Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Büyük aşk bitti! Şeyma Subaşı'dan şaşırtan atak! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi!

Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Subaşı, sevgilisiyle çekildiği bütün fotoğrafları Instagram hesabından kaldırarak ayrılık iddialarını doğrulamış oldu.

Geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Şeyma Subaşı “Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" açıklamasında bulunmuştu.

Büyük aşk bitti! Şeyma Subaşı'dan şaşırtan atak! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi!

Ardından tek başına İbiza'da tatile çıkan Subaşı, ayrılık iddialarının ortalıkta dolaşmasına yol açmıştı. Çıkan ayrılık haberlerine sinirlenen Subaşı, "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum." diye açıklamada bulunmuştu.

Büyük aşk bitti! Şeyma Subaşı'dan şaşırtan atak! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi!

ŞOKE EDEN ATAK

Son açıklamasının ardından sevgilisi Muhammed Al Saloussi ile ola bütün fotoğraflarını kaldıran Subaşı ayrılık iddialarını doğruladı. 

Büyük aşk bitti! Şeyma Subaşı'dan şaşırtan atak! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi!

Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesen büyük aşkın neden bittiği merak ediliyor...

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