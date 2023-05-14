Büyük Birlik Partisi Kırıkkale'den ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2476 Kırıkkale Seçim sonuçları son durum!

Yüksek seçim kurulunun seçim takvimi işlerken Kırıkkale seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın açıkladığı bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. Öte yandan Kırıkkale'de oy verme işlemini tamamlayanlar Büyük Birlik Partisi Kırıkkale'de ne kadar oy aldı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale Seçim sonuçları nedir, Kırıkkale'de Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı kazandı? diye araştırıyor.

Büyük Birlik Partisi KIRIKKALE'DEN NE KADAR OY ALDI 14 MAYIS 2023 KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM!

Büyük Birlik Partisi Kırıkkale'de ne kadar oy aldı sorusunun cevabını Bölge Gündem Haber, seçim özel sayfasında bulabilirsiniz. Hemen seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıdaki kırmızı renkli bağlantıya tıklayın. Linkteki seçim sonuçları verileri İhlas Haber Ajansı tarafından resmi olarak alınmaktadır.

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2023 KIRIKKALE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Bu sebeple Kırıkkale'de hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy gittiğini de yine aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayarak Cumhurbaşkanlığı sonuç sayfamızda bulabilirsiniz.

2023 SEÇİMLERİ KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? KIRIKKALE KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN

14 Mayıs 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yasakların kaldırılmasıyla sandıkların açılmaya başlanmasıyla başlayacak. Bu kapsamda saat 18.00’dan YSK’dan gelecek açıklamaya göre hareket edilecek.

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DİĞER İLLERİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Merak ettiğiniz illerin seçim sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.