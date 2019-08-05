‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ görkemli bir törenle başladı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebeti ile çeşitli etkinler düzenlendi.

'Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında düzenlenen kutlama programı görkemli bir törenle başlerken, aynı zamanda Prof. Dr. Fuat Sezgin Paneli düzenlendi.

Bu yılın Prof. Dr. Fuat Sezgin, yılı olarak ilan edilmesinden dolayı, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Bilal Erdoğan'ın da katılığı bir panel düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlama programları öncesinde ilk olarak 300 metrelik Türk Bayrağı ile kortej yürüyüşü yapıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından çevre illerden gelen stantları gezen katılımcılar, daha sonra halk oyunları gösterilerini izledi.

Bu yıl ilk olarak "Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında etkinlikler düzenledikleri belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bunun her yıl devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi. "Bu gün programımızın ilk açılışını yaptık. 8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Açılışın ardından stantları gezdik. 8 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerde gerek burada tanıtım stantları açtılar. Öte yandın 25 ilden de yöresel ürünlerini satmak ve tanıtmak için gelen misafirlerimiz var. Bu üç günlük sürecek bir etkinlik. Biz bunu geleneksel hale getireceğiz. 5 ile 8 Ağustos tarihleri arasında inşallah Bitlis'te "Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında festivallerimizi devam ettireceğiz. Görüyoruz ki insanların güzel bir ilgisi var. Akşamları da güçlü seslerle konserlerimiz olacaktır. Yarın ise sünnet şölenimiz var. Ardından yöresel yemek ürün yemekleri yarışması olacak" diye konuştu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, yaptığı konuşmasında şunları söyledi. "Bitlis'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yılını kutluyoruz. Şuanda biz İhlasiye Meydanındayız. Burada çevre illerden gelen serileri geziyoruz. Malumunuz Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız Bitlis doğumluydu. Kendisini anma ve anlama programını icra ettik. Program belediyemizle beraber valiliğimizin bir programıdır. Yaklaşık üç gün sürecek. Akşamları konser etkinlikleri gündüzleri ise çeşitli etkinlikler devam edecek" dedi.

Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Bitlislileri Bitlis'e davet ettiklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. "Türkiye'de ki Bitlislileri belediye başkanlığımız önderliğinde Bitlis'e davet ettik. Türkiye'de ki bir çok Bitlis Sivil Toplum Örgütünü (STK) buraya davet ederek farklı bir konsepte kurtuluş günlerini kutlamak istedik. Bu bir ilk bundan sonra ben inanıyorum ki katılımı bol hem Bitlis'teki hemşerilerimizi hemde dışarıdan geleceklerle çok daha eğlenceli ve hareketli geçecek. Her zaman ilki yapmak zordur önemli olan bunu denemekti ilk adımı atmaktı. Belediye başkanımız bu adımı attı. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Seneye daha fazla ilden misafir getireceğiz ve bu alanlar yetmeyecek alanları büyüteceğiz. Buradaki esnafımızda katılacak bu sayede Bitlis ekonomisine büyük katkı sunmuş olacağız. Hemde uzun zamandır birbirleri ile görüşmeyen insanlar görüştürmüş olacağız. Ayın zamanda Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunu hep beraber kutlayacağız" diye konuştu.

Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'da Bitlis'in hem yer altı hemde yer üstü zenginlikleri anlamında tanıtmaya ihtiyaçları olduğunu belirterek şunları söyledi. "8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutluyoruz. Bu kutlamalara hem Bitlis'ten hemde Türkiye'nin dört bir yanındaki hemşerilerimiz geliyor. Hem bir kurtuluş hemde birlikte olma sosyal etkinlik. Yine biliyorsunuz bu yıl hemşerimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Sabah saatlerinde bu etkinlikler çerçevesinde üniversitemizde bir panel düzenlendi. Bitlis güzel bir şehrimiz evliyalar diyarı ilim adamlarının yetiştiği güzel bir yer. Bitlis tarihiyle doğasıyla ve yer altı yer üstü zenginlikleri ile mükemmel bir şehir. Bizim bunu tanıtmaya ihtiyacımız var. Bu yılda Bitlis Belediyesi, Bitlis Valiliği ve BETAV'ın birlikte yürüttüğü ve Bitlis'te buluşma günleri olarak bugünden itibaren dört gün boyunca hem halkın birlikte olması hem ticari anlamda birlikte olmak hemde görüyorum ki komşu illerimizde gelmişler buda güzel bir gelişmedir" dedi.

Atatürk Anıtı önündeki etkinlikler Kardeş Türküler konseri ile devam edecek.

Kaynak: İHA