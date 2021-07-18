Büyük Britanya Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamzilton!
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prixi'ni Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 10 saniye ceza almasına karşın kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı
Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.
YARIŞTA KORKUNÇ KAZA!
Büyük Britanya Grand Prix'sine, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu.
Yarışa ilk sırada başlayan Verstappen'le henüz ilk etapta liderlik mücadelesine giren Hamilton'ın araçları arasında ilk turdaki virajda temas yaşandı. Verstappen'in aracı, Hamilton'ın teması sonrasında kontrolden çıkarak sol taraftaki bariyerlere çarptı ve Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı.
Verstappen tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.
HAMILTON, TEMASTAN DOLAYI 10 SANİYELİK CEZA ALDI
Yapılan incelemenin ardından Hamilton, söz konusu temastan dolayı 10 saniyelik zaman cezası aldı ve yarışa kaldığı yerden devam edildi.
Cezası nedeniyle 4. sıraya kadar sıraya gerilediği mücadelede yeniden liderliğe yükselen Büyük Britanyalı sürücü, yarışı 1:58:23.284'lük derecesiyle ilk sırada bitirerek kariyerindeki 99'uncu Formula 1 zaferini elde etti.
Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, yarışı liderin 3.871 saniye gerisinde tamamladı ve ikinci sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise liderden 11.125 saniye sonra bitiş çizgisini geçerek podyumun üçüncü basamağına çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
1. Max Verstappen (Hollanda): 185 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 104
1. Red Bull: 289
2. Mercedes: 285
3. McLaren: 163
4. Ferrari: 148
5. AlphaTauri: 49
LEWİS HAMİLTON KİMDİR?
Lewis Carl Hamilton,Formula 1'de yarışan ve dünya şampiyonu ilk siyâhi pilottur.
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