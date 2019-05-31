Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı. Kadir Gecesi'nde manzarasıyla kendine hayran bırakan Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

Büyük Çamlıca Camii yapımının ardından ilk Kadir Gecesi'nde doldu taştı. Vatandaşlar camiye akın ederken, caminin dolmasıyla bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı. Öte yandan Büyük Çamlıca Camii, Kadir gecesi havadan görüntülendi. Cami manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Kaynak: İHA