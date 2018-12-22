Büyük Çerkez sürgünü ve soykırımını unutulmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük'te kültürlerini, gelenek ve göreneklerini yaşatarak yeni nesillere aktarmaya devam eden Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretin hemen öncesinde de Şeyh Şamil Parkı'nda yapımı tamamlanan Büyük Çerkez Sürgünü ve Soykırımını anlatan rölyef ve Şeyh Şamil rölyefleri hizmete sunuldu.

Başkan Fatih Bakıcı'nın yanı sıra eşi Emine Bakıcı ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Avcıoğlu ile birlikte yapılan ziyarette, Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Fehmi Nilüfer, Araştırmacı Yazar Kurulay Yılmaz, MHP Belediye Meclis Üyesi Hakan Karuk ve yaklaşık 200 kişiden oluşan dernek üyeleri yer aldı. Dernek lokalindeki ziyaretin öncesinde Şeyh Şamil Parkı'nda Bozüyük Belediyesi tarafından 21 Mayıs 1864'te Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası Çerkez ve Kafkas halklarının maruz kaldığı Büyük Çerkez Sürgünü ve Soykırımını unutmamak ve unutturmamak amacıyla yapılan rölyef ile Kafkasya'nın dini ve siyasi lideri Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in rölyefinin bulunduğu anıt alanı hizmete sunuldu.

Çerkezlerin 19'uncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldığını ve 1,5 milyon şehit verdiklerini hatırlatan Başkan Bakıcı, "Yıllardır Şeyh Şamil Parkı olarak bildiğimiz parkımızda, nesillerimiz 21 Mayıs Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü ile Şeyh Şamil'i tanısınlar diye parkımıza rölyeflerini kazandırdık. Emeği geçen Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Fehmi Bey ve Yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Bakıcı, Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nde Bozüyük'teki Çerkez vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Dernekteki kadınlar tarafından hazırlanıp kendisine ikram edilen Çerkezlerin geleneksel yemeklerin de tadına bakan Başkan Bakıcı, güzel bir ortam oluşturdukları ve kendilerini misafir ettikleri için dernek başkanına ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Vatandaşlar tarafından istek ve taleplerin dile getirildiği, Çerkez kültürünün ve dernek faaliyetlerinin anlatıldığı buluşmada ayrıca yöresel dans gösterileri yer aldı. Küçük yaşta olmalarına rağmen profesyonel bir şekilde yöresel oyunlarını sergileyen minikler ise beğeni ile izlendi.

Ziyaretin sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gösterilen misafirperverlik için dernek yöneticileri ve üyelerine teşekkür ederek "Kültürünü dolu dolu yaşayan ve çocuklarına da kültürünü öğreterek yaşatan Bozüyükümüzün güzide Kuzey Kafkasya Kültür Derneği ziyaretimizde misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için Çerkez kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bozüyük sizinle güzel" dedi.

Kaynak: İHA