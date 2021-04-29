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  3. Büyük emek isteyen zahterde hasat heyecanı! Tam 4 ay sürüyor

Büyük emek isteyen zahterde hasat heyecanı! Tam 4 ay sürüyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Mart ayında başlayan zahter hasadı, Haziran ayına kadar sürüyor. Zahter, salatasından çayına, yemeklerde baharata kadar birçok alanda kullanılıyor.

Büyük emek isteyen zahterde hasat heyecanı! Tam 4 ay sürüyor

Altınözü'ne bağlı Kozkalesi Mahallesi'nde toplanan zahterin kilosu 13 liradan satılıyor. Ekiminden toplanmasına kadar bütün sorumlulukları üstlenen kadınlar sayesinde yetişen zahter, salatasından çayına, yemeklerde baharata kadar birçok alanda kullanılıyor.

Bir kekik türü ve bitki olarak bilinen zahter, kadınların el işçiliğiyle ekilip, özel makaslarla toplandıktan sonra satışa sunuluyor. Ailesiyle beraber 10 dönümlük zahter eken ve hasadına başlayan Raife Yalçın, "Altınözü'nde zahter hasadımız sürüyor. Bu sezon 10 dönüm zahter ektik ve geçimimizi bundan sağlıyoruz. 4 ay sürüyor, Mart'ta başlayıp Haziran'da bitiriyoruz. Çay olarak kullanıyoruz. Yöresel yemeklerimizde de kullanıyoruz. Karın ağrısına da iyi geliyor. Tüccarlara kilosunu 13 liradan satıyoruz. Burada zahter çok ilgi görüyor ve meşhur" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Büyük emek isteyen zahterde hasat heyecanı! Tam 4 ay sürüyor

Büyük emek isteyen zahterde hasat heyecanı! Tam 4 ay sürüyor

Büyük emek isteyen zahterde hasat heyecanı! Tam 4 ay sürüyor

Büyük emek isteyen zahterde hasat heyecanı! Tam 4 ay sürüyor

Büyük emek isteyen zahterde hasat heyecanı! Tam 4 ay sürüyor

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