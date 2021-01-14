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Büyük gün geldi: Aşılama bugün başlıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den ülkemize sevkiyatı gerçekleşen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu Üyelerinin kamera karşısında yaptırmasının ardından bugün, vatandaşlar da, sağlık çalışanlarından başlanarak aşılanacak.

Büyük gün geldi: Aşılama bugün başlıyor!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında sona gelindi. Çinli SinoVac markası ile ülkemiz arasında imzalanan 50 milyon dozluk CoronaVac aşısının 3 milyon dozunun sevkiyatının gerçekleşmesinin ardından dün akşam, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri, aşı gündemiyle olağanüstü toplandı.

BUGÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN BAŞLAYACAK

Toplantıda, aşı için 'acil kullanım onayı' verilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin kameralar karşısında aşı olmasının akabinde kitlesel aşılamanın bugün itibariyle başlayacağını duyuruldu. 

Büyük gün geldi: Aşılama bugün başlıyor!

Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca, yaptığı ilk açıklamada "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Koca açıklamasının devamında, aşılamaya bugünden itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarından başlanacağını açıkladı.

AŞILAMA TAKVİMİ 4 AŞAMALI HAZIRLANDI

Şu ana kadar 3 milyon doz aşı tedarik edilirken, Sağlık Bakanı Koca, bu sayının kademeli olarak 50 milyona çıkacağını açıkladı. Uzmanlar Türkiye'de günlük 1.5 milyon civarında aşı yapılabilme kapasitesi olduğunu belirtirken, aşıların nasıl bir sıralamayla yapılacağı da netleşti.

Aşılama takvimi 4 aşamalı olarak hazırlandı. İlk etapta sağlıkçıların aşı olması planlanırken, sağlıkçıların ardından ikinci sırada 65 yaş üstü ve kronik hastalar var.

Büyük gün geldi: Aşılama bugün başlıyor!

Üçüncü sırada riskli ortamda çalışanların (polis, adliye ve yargı personeli, öğretmenler, gıda ve lojistik personel, kamu hizmetlerinde görev alanlar) aşılanması gündemde.

Son olarak da takvime göre; 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler aşı olacak.

Aşılamaların sorunsuz olarak yürütülmesinin ardından giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.

Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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