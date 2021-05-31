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  3. Büyük gün geldi, Kabine toplanıyor! Yaz nasıl geçecek? Bu toplantıdan çıkacak kararlara bağlı!

Büyük gün geldi, Kabine toplanıyor! Yaz nasıl geçecek? Bu toplantıdan çıkacak kararlara bağlı!

Salgınla mücadele kapsamında, bir yılı aşkın süredir devam eden kısıtlamaların artık son bulması bekleniyor. Ülkemizde artan aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlaması hedeflenirken yaz aylarının hangi kurallar çerçevesinde yaşanacağı bugünkü Kabine Toplantısından çıakcak kararlara bağlı. İşte olası senaryolar...

Büyük gün geldi, Kabine toplanıyor! Yaz nasıl geçecek? Bu toplantıdan çıkacak kararlara bağlı! 1128

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde, milletçe bir yılı aşkın süredir kısıtlamaların gölgesinde yaşıyoruz. İlk vaka çıktığı günden beri tedbirleri en net ve kesin çizgilerle ortaya koyan ülkelerden bir tanesi olarak, salgın sürecinde ağır kayıplar vermekten kurtulduk. Fakat artık kısıtlamaların sona ermesi, tüm vatandaşların en büyük dileği haline geldi. 