Büyük gün geldi, Kabine toplanıyor! Yaz nasıl geçecek? Bu toplantıdan çıkacak kararlara bağlı!
Büyük gün geldi, Kabine toplanıyor! Yaz nasıl geçecek? Bu toplantıdan çıkacak kararlara bağlı!
Salgınla mücadele kapsamında, bir yılı aşkın süredir devam eden kısıtlamaların artık son bulması bekleniyor. Ülkemizde artan aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlaması hedeflenirken yaz aylarının hangi kurallar çerçevesinde yaşanacağı bugünkü Kabine Toplantısından çıakcak kararlara bağlı. İşte olası senaryolar...