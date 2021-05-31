Büyük gün geldi, Kabine toplanıyor! Yaz nasıl geçecek? Bu toplantıdan çıkacak kararlara bağlı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde, milletçe bir yılı aşkın süredir kısıtlamaların gölgesinde yaşıyoruz. İlk vaka çıktığı günden beri tedbirleri en net ve kesin çizgilerle ortaya koyan ülkelerden bir tanesi olarak, salgın sürecinde ağır kayıplar vermekten kurtulduk. Fakat artık kısıtlamaların sona ermesi, tüm vatandaşların en büyük dileği haline geldi.