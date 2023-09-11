Büyük İskender’in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkartılacak

Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde bölgenin en önemli ticaret merkezi konumunda olan Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Büyük İskender’in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkartılacak

Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde bölgenin en önemli ticaret merkezi konumunda olan Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu çalışmalarla Büyük İskender ve İmparator Hadrianus gibi birçok tarihî şahsiyetin yürüdüğü 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip caddenin toprak altında kalan kısımları gün yüzüne çıkarılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Phaselis Antik Kenti'nde geçtiğimiz haziran ayında başlatılan ve 4 bölgede devam eden kazı ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, antik kentteki incelemelerine yönelik olarak, "Kısa vadede kazı ve onarım çalışmalarının yapılmasının ardından ören yerinin tümünde yapılacak bir çevre düzenlemesi ve karşılama merkezi ile antik kent ziyaretçilerinin çok daha konforlu bir ziyaret gerçekleştirmeleri için gerekli tüm planlama çalışmalarını yapıyoruz. 2023 yılı kazı ve koruma çalışmaları için ilk aşamada 21 milyon lira ödenek ayırdık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, başlattıkları çalışmalar ile Phaselis'e giriş yolunu takiben tapınak alanının tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirildiğini kaydetti.

Antik kentte önemli alanlar gün yüzüne çıkarıldı

Phaselis ana caddesi kazı, onarım ve konservasyonu kapsamında antik kentin dönemin ticaretinin ve emtia hacminin kalbi olan merkezi liman ile seçkin isimlerin kente giriş yaptığı güney liman arasındaki caddenin güney doğu kısmında onarım çalışmaları sürüyor.

Caddenin onarılan ve konservasyonu gerçekleştirilen doğu portikosunda yazıtlı onurlandırma kaidelerinin ve portiko sütunlarının konumlandırıldığı basamaklar da onarıldı.

Phaselis Antik Kenti'nde devam eden etaplarda sağlamlaştırma çalışmalarının yanı sıra tapınak, podyum, naos ve pronaos alanları tamamen gün yüzüne çıkartılarak Anadolu'da az sayıda bulunan Dor düzenindeki tapınaklar arasındaki yerini alacak.

Antik Kentteki ana caddeden merkezi limana doğru çalışmalar ile caddenin doğu tarafındaki basamaklarda kazı, onarım ve konservasyon çalışmaları ise devam ediliyor.

Su kemerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor

Phaselis'teki merkezi liman ile su kemerleri arasında kentin Doğu Roma Dönemi'ndeki atölye, işlikler ve satış alanları olarak işlev gördüğü tahmin edilen yapılarında öncelikli olarak bitki temizliği gerçekleştirilerek kazı çalışmaları tamamlandı.

Antik kentte ziyaretçileri girişte karşılayan ve Tahtalı Dağ'a doğru tüm kent panaromasında zihinlere kazınarak adeta kentin en önemli simgelerinden biri olan su kemerlerinin (aquaeductus) ayaklarında da kazı ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen çalışmaların sonucunda kentin su kemerlerinin etrafı temizlenerek gerekli onarımlar yapılacak ve yapının sağlamlaştırılması sağlanarak kentin anıtsal kamu yapılarından bir diğeri de tüm görkemiyle Phaselis'e gelenleri karşılayacak.

Büyük İskender’in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkartılacak

Büyük İskender’in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkartılacak

Büyük İskender’in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkartılacak

Büyük İskender’in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkartılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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