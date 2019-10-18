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  3. Büyük İstanbul Otogarı'nda yeni ücret tarifeleri açıklandı

Büyük İstanbul Otogarı'nda yeni ücret tarifeleri açıklandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ak Parti ve CHP grupları tarafından verilen ortak teklifle gün boyunca ücretsiz ulaşım olacağı açıklandı.

 İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçlarıyla ücretsiz seyahat edilebilecek.

18 Ekim 2019 Cuma 11:49

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