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Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren güreşçiler şöyle:

50 KG

1- Aynur Erge 2- Zehra Demirhan 3- Funda Tükenmez

3-Bedriye Aksu

53 KG

1-Emine Çataloğlu 2-Rahime Arı 3-Fahriye Gök

3-Sıla Aykıl

55 KG

1- Esra Pul 2- Dilan Kaya 3-Elif Yılmaz 3- Gizem Kabak

57 KG

1- Eda Tekin 2- Mehlika Öztürk 3- Alev Toprak

3- Melda Dernekci

59 KG

1- Elif Yanık 2- Aybike Yıldırım 3- Nurife Duman

3- İkranur Akkuş

62 KG

1-Gamze Nur Adakan 2- Cansu Aksoy 3- Hatice Ece Tekin 3- Derya Beyhan

65 KG

1- Aslı Tuğcu 2- Şule Kabak 3- Kezban Akçin

3- Yağmur Çakmak

68 KG

1- Kadriye Aksoy 2- Nesrin Baş 3- Seda Başgül

3- Sevda Sarıgül

72 KG

1- Buse Tosun 2- Vahide Nur Gök 3- Merve Özer

3- Merve Pul

76 KG

1- Ayşegül Özbeğe 2- Elif Nur Yaşar 3- Meryem Yılmaz

3- Sabiha Akyıldız

KULÜPLER SIRALAMASI

1- İstanbul ENKA (225 puan)

2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)

3- Tokat Turhal Güreş Seveler (82 puan)

4- Burdur Belediye GSK (63 puan)

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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