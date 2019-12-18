Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren güreşçiler şöyle:
50 KG
1- Aynur Erge 2- Zehra Demirhan 3- Funda Tükenmez
3-Bedriye Aksu
53 KG
1-Emine Çataloğlu 2-Rahime Arı 3-Fahriye Gök
3-Sıla Aykıl
55 KG
1- Esra Pul 2- Dilan Kaya 3-Elif Yılmaz 3- Gizem Kabak
57 KG
1- Eda Tekin 2- Mehlika Öztürk 3- Alev Toprak
3- Melda Dernekci
59 KG
1- Elif Yanık 2- Aybike Yıldırım 3- Nurife Duman
3- İkranur Akkuş
62 KG
1-Gamze Nur Adakan 2- Cansu Aksoy 3- Hatice Ece Tekin 3- Derya Beyhan
65 KG
1- Aslı Tuğcu 2- Şule Kabak 3- Kezban Akçin
3- Yağmur Çakmak
68 KG
1- Kadriye Aksoy 2- Nesrin Baş 3- Seda Başgül
3- Sevda Sarıgül
72 KG
1- Buse Tosun 2- Vahide Nur Gök 3- Merve Özer
3- Merve Pul
76 KG
1- Ayşegül Özbeğe 2- Elif Nur Yaşar 3- Meryem Yılmaz
3- Sabiha Akyıldız
KULÜPLER SIRALAMASI
1- İstanbul ENKA (225 puan)
2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)
3- Tokat Turhal Güreş Seveler (82 puan)
4- Burdur Belediye GSK (63 puan)
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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