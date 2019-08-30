“Büyük marketler küçük esnafı çok etkiliyor”

Okulların başlamasına sayılı günler kala, çanta satan esnaflar piyasanın durgunluğundan ve büyük marketler nedeniyle satışların düşmesinden şikayetçi.

Okul malzemelerin çok satıldığı bu dönemde, okul malzemeleri satan esnaflar piyasa durgunluğundan ve bu dönem için hazırladıkları ürünlerin satılamayacağından endişeli. Çantalara geçen seneye göre yüzde 60 zam geldiği için satışlarda düşüş olduğunu belirten esnaflar, büyük marketlerin de işlerini düşürdüğünü söyledi.

12 senedir Eskişehir'de çanta satan İlham Bulut, yeni dönem hazırlıklarını ve satış durumunu anlattı. Fiyatların arttığını ifade eden Bulut, "Hazırlıklarımızı yaptık. İki haftadır okul çantaları satıyoruz. Genelde öğrenciler ve aileler geliyorlar. Okulların başladığı dönem bizim en çok mal sattığımız dönemdir. Eylülün 8'ine kadar bizim satışlarımız iyidir. Ondan sonra okullar başlıyor ve çok satış olmuyor. Aslında bu dönem çok yoğun olması lazım ama şimdi o kadar kalabalık değil. 12 senedir bu işi yapıyorum, işler bu sene çok durgun. Geçen sene 100 liraya sattığımız çanta şu an 160 lira. Bu sene alım gücünün düşük olduğunu görüyoruz. Orijinal ve marka ürünler var ama alt kalite mallar daha çok satılıyor. Vatandaşlar uygun ürünleri tercih ediyorlar" dedi.

Yiyecekten kırtasiyeye, şarküteriden aksesuara kadar her şeyin satıldığı büyük marketlerin küçük esnafların işlerini bitirdiğini anlatan Bulut, "Bir taraftan da büyük marketler küçük esnafları bitiriyorlar. İnanılmaz uygun fiyatta mal satıyorlar. Biz onlar gibi yapamıyoruz. Bizim 160 liraya sattığımız çantayı onlar 100 liraya satıyorlar. Onların binlerce şubeleri var, bizim hiç şansımız kalmıyor onlara karşı. Biz ürünlerimizi uygun fiyatta satmaya çalışıyoruz şimdi bizim ürünlerimiz alışveriş merkezlerindeki fiyatlarla ayni ama böyle çok kar edemiyoruz. Yüzde 10 kar da bazen var bazen yok. Sadece iş dönsün diye satıyoruz. Büyük firmalar uygun satıyor ve daha karlı satıyor. Ben 300 tane satsam onlar 5 bin tane 10 bin tane satıyor aynı markadan. Malların çoğu Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden geliyor. Çoğu Çin malı ama Çin malları da çok pahalı maalesef. Türkiye kendi içinde de üretiyor ama çok üretecek firma yok. Doğru düzgün kumaş üretecek firma yok, yedek malzemeler burada bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA