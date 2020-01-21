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Büyük model Ashley Graham anne oldu

Büyük model olan Ashley Graham, anne oldu. İlk büyük model olarak bilinen Ashley Graham doğum yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Büyük model Ashley Graham anne oldu

Justin Ervin ile evli olan ve 18 Ocak'ta anne olan büyük beden Ashley Graham duygulandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU İNANILMAZ HAYATIMIZ DEĞİŞTİ"

Ünlü model ve eşi Justin Ervin ilk çocuklarına kavuştu. 18 Ocak’ta anne olan Graham, doğumdan iki gün sonra, Instagram’dan açıklama yaptı. “Cumartesi akşam 18.00’da hayatımız değişti. Bu inanılmaz… Herkese teşekkür ederim” diyen Graham’ın bir oğlu oldu.

Büyük model Ashley Graham anne oldu

Büyük model Ashley Graham anne oldu

Büyük model Ashley Graham anne olduBüyük model Ashley Graham anne olduBüyük model Ashley Graham anne olduBüyük model Ashley Graham anne oldu

 



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