Büyük risk almış! Yeliz Yeşilmen'den şoke eden imaj değişikliği! Görenler tanıyamadı

Ekranların sarışın güzeli Yeliz Yeşilmen son imajını ile çok konuşuldu. 17 Aralık 1978 doğumlu olan Yeliz Yeşilmen'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanınan, daha sonra kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanarak, oyunculuk, modellik ve mankenlik alanlarında çalışmaya başlayan Yeşilmen evlenmesinin ardından köşesine çekilmişti. Uzun zamandır herhangi bir projede görülmeyen Adanalı güzelin yeni şarkısına klip çekeceği ve bu nedenle saçlarını sarı Afrika Modeli yaptığı öğrenildi.

Ekranlara ilk çıktığında Afrodit Banu Alkan'a benzetilen Yeşilmen, zaman içerisinde ekranlardan uzaklaşarak popülerliğini yitirdi. Bunda güzel ismin aldığı evlilik kararının etkili olduğu da düşünülüyor. Evlendikten sonra tüm zamanını çocuklarına ayırmaya başlayan güzel isim, aldığı kilolarla da bambaşka bir insana dönüştü.

Son olarak tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla tüm bakışları üzerinde toplayan Yeşilmen'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Çocukları ile birlikte Bodrum'a gelen Yeşilmen Yalıkavak'taki Miya Beach de oğlu Birbey ve kızı Asya ile keyifli anlar yaşadı. Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla tüm bakışları üzerine çekti.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Çiftin evliliklerinden Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var. Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde çalıştı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Bir zamanlar ekranların aranılan isimleri arasında olan Yeşilmen rol aldığı diziler;

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında