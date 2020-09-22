Büyük şanssızlık! Kavşakta takla atan araç bir kadının üzerine devrildi
Erzurum'da Bingöl Karayolu Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında iki otomobilden biri kavşağa hızlı girince birbirleriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil, yaya kaldırımında yürümekte olan bir kadının üzerine devrildi. Olayla ilgili yaralanan kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erzurum - Bingöl Karayolu Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında yaşanan olayda A.A. isimli bir sürücü kavşağa hızlı bir şekilde girince Y.K. yönetimindeki otomobil sürücüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yolda yürümekte olan Nesrin Y. isimli bir kadının üstüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları gelen ambulanslarla hastaneye götürürken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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22 Eylül 2020 Salı 13:12
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