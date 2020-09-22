Büyük şanssızlık! Kavşakta takla atan araç bir kadının üzerine devrildi

Erzurum'da Bingöl Karayolu Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında iki otomobilden biri kavşağa hızlı girince birbirleriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil, yaya kaldırımında yürümekte olan bir kadının üzerine devrildi. Olayla ilgili yaralanan kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.