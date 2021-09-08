Son dakika | Büyük saygısızlık! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Atatürk'ü ders kitaplarından yırtarak tarihten silemezsiniz!,

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen skandal genelgeye ilişkin paylaşımda buludu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde genelge ile "Oxford Discover Futures 3 Workbook" adlı kitaptaki Atatürk ile ilgili bölümün öğrencilere dağıtılmadan yırtılması talep edilmişti. Skandal olayın patlak vermesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklama ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yoneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımına karşı çağdışı bir yaklaşımdır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir.

Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez."

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