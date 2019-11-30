Büyük şok! Galatasaray maçında oynamayacak...
Süper Lig ekibi Alanyaspor'un golcü futbolcusu Papiss Cisse, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Maça yedeklerde başlayan Cisse, 9 golle ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.
Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Alanyaspor’a Senegalli forvet Papiss Cisse’den kötü haber geldi.
Bu sezon attığı 9 golle krallık yarışında zirvede bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçına yedek kulübesinde başladı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Alanyaspor’da ikinci yarıya da yedek kulübesinde başlayan Cisse, sarı kart görünce Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
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