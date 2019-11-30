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Büyük şok! Galatasaray maçında oynamayacak...

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un golcü futbolcusu Papiss Cisse, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Maça yedeklerde başlayan Cisse, 9 golle ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Büyük şok! Galatasaray maçında oynamayacak...

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Alanyaspor’a Senegalli forvet Papiss Cisse’den kötü haber geldi.

Bu sezon attığı 9 golle krallık yarışında zirvede bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçına yedek kulübesinde başladı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Alanyaspor’da ikinci yarıya da yedek kulübesinde başlayan Cisse, sarı kart görünce Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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