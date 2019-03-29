Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Spor Platformu ve Başkent Spor Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) düzenlediği Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri töreni Ankara'da yapıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir salonda yapılan törene, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Pekcan, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Çebi, ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç ve Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonalarında derece elde etmiş sporcular katıldı.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapılan gecede, farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Federasyon başkanlarının yanı sıra, güreşte Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim, tekvandoda Dünya şampiyonu Hamide Bıçkın Çetiner, 61 kez milli olmuş milli bisikletçi Ahmet Hidayet Akyürek, Otizm Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4'üncü olan Berkay Ceylan, Bocce Dünya şampiyonu Necla Şahin, Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonu Havval Elmalı, ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Avrupa şampiyonu İbrahim Çiftçi ödül aldı.

aldı. Ödülü, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse takdim etti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA