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Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları

Yüksek enflasyon, dolardaki yükseliş derken birçok üründe fiyat artışı meydana geliyor. Bu zamlardan nasibini mutfak tüpü de aldı. Bu bağlamda, Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları başlıkları araştırılıyor. İşte detaylar...

Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları

Döviz kurunda yaşanan yükselişlerden etkilenen tüp fiyatlarına son 1 yılda onlarca kez zam yapıldı. Bu durum sonrası Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları başlıkları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

BÜYÜK TÜP FİYATLARI 2022

Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyada devam ediyor. Türkiye'de de durum pek farklı değil. Yıllık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde gözlemlenirken; doğal gaz, elektrik, sıvıyağ, süt ve tuvalet kağıdının ardından mutfakta kullanılan bir ürüne de zam geldi.

Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları

AYGAZ 2022 YILI GÜNCEL TÜP FİYATI

Aygaz'ın resmi sitesinde yayınladığı fiyatlar il il ve gün gün değişiklik gösteriyor.

2 kg gri küçük ev tüpü  48 TL

12 kg gri ev tüpü  247 TL

 

24 kg ticari tüp fiyatı  498 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 934 TL

Aygaz propan tüpü fiyatı: 1021 TL

Belirttiğimiz fiyatlarda konum olarak İstanbul seçilmiştir. Aşağıdaki bağlantıdan Aygaz resmi sitesine giderek bulunduğunuz ildeki anlık tüp fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

AYGAZ RESMİ SİTESİ TÜP FİYATLARI

Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları

MİLANGAZ 2022 GÜNCEL TÜP FİYATI

2 kg piknik tüpü fiyatı: 44,5 TL

12 kg ev tüpü: 235,5 TL

19 kg forklift tüp fiyatı: 371,75 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 476 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 893, 50 TL

Milangaz propan tüpü fiyatı: 978,50 TL

Belirttiğimiz fiyatlarda konum olarak İstanbul seçilmiştir. Aşağıdaki bağlantıdan Milangaz resmi sitesine giderek bulunduğunuz ildeki anlık tüp fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

MİLANGAZ RESMİ SİTESİ TÜP FİYATLARI

Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları

İPRAGAZ 2021 YILI GÜNCEL TÜP FİYATI

2 kg piknik tüpü fiyatı: 46,5 TL

12 kg ev tüpü: 239,5 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 486,5 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 895 TL

İpragaz propan tüpü fiyatı: 989 TL

Belirttiğimiz fiyatlarda konum olarak İstanbul seçilmiştir. Aşağıdaki bağlantıdan İpragaz resmi sitesine giderek bulunduğunuz ildeki anlık tüp fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

İPRAGAZ RESMİ SİTESİ TÜP FİYATLARI

Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları

Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatları

Berkem Temizel
Gece Editörü
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