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Büyük tüp fiyatları 2021 | Mutfak tüpüne zam mı geldi? | Aygaz tüp fiyatları

Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Öte yandan fiyatı el yakan bir başka ürün de mutfak tüpü oldu. Bu kapsamda Büyük tüp fiyatları 2021 | Mutfak tüpüne zam mı geldi? | Aygaz tüp fiyatları başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Büyük tüp fiyatları 2021 | Mutfak tüpüne zam mı geldi? | Aygaz tüp fiyatları

Döviz kurunda yaşanan yükselişlerden etkilenen tüp fiyatlarına son 11 ayda 20 kez zam yapıldı. Bu durum sonrası Büyük tüp fiyatları 2021 | Mutfak tüpüne zam mı geldi? | Aygaz tüp fiyatları başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

BÜYÜK TÜP FİYATLARI 2021

Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyada devam ediyor. Türkiye'de de durum pek farklı değil. Yıllık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde gözlemlenirken; doğal gaz, elektrik, sıvıyağ, süt ve tuvalet kağıdının ardından mutfakta kullanılan bir ürüne de zam geldi.

Büyük tüp fiyatları 2021 | Mutfak tüpüne zam mı geldi? | Aygaz tüp fiyatları

İPRAGAZ 2021 YILI GÜNCEL TÜP FİYATLARI

İstanbul'da Avrupa yakasında İpragaz 2021 yılı güncel tüp fiyatları şöyle:

2 kg piknik tüpü fiyatı: 39 TL

12 kg ev tüpü: 202 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 412 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 755 TL

İpragaz propan tüpü fiyatı: 817 TL.

Büyük tüp fiyatları 2021 | Mutfak tüpüne zam mı geldi? | Aygaz tüp fiyatları

MİLANGAZ 2021 GÜNCEL TÜP FİYATLARI 

İstanbul'da Avrupa yakasında Milangaz tüp fiyatları 2021 şöyle:

2 kg piknik tüpü fiyatı: 37 TL

12 kg ev tüpü: 195 TL

19 kg forklift tüp fiyatı: 306,75 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 394 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 741, 50 TL

Milangaz propan tüpü fiyatı: 806,50 TL.

Büyük tüp fiyatları 2021 | Mutfak tüpüne zam mı geldi? | Aygaz tüp fiyatları

MOGAZ 2021 GÜNCEL TÜP FİYATLARI

İstanbul'da Avrupa yakasında MOGAZ tüp fiyatları 2021 şöyle:

2 kg piknik tüpü fiyatı: 37,75  TL

12 kg ev tüpü: 201 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 407,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 765 TL

Mogaz propan tüpü fiyatı: 835,50 TL.

Büyük tüp fiyatları 2021 | Mutfak tüpüne zam mı geldi? | Aygaz tüp fiyatları

BİMİZGAZ 2021 TÜP FİYATLARI 

İstanbul'da Avrupa yakasında BİZİMGAZ tüp fiyatları 2021 şöyle:

2 kg piknik tüpü fiyatı: 39 TL

12 kg ev tüpü: 203,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 413,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 756,50 TL

Milangaz propan tüpü fiyatı: 818,50 TL.

MUTFAK TÜPÜNE ZAM MI GELDİ?

Döviz kurunda yaşanan yükselişlerden etkilenen tüp fiyatlarına son 11 ayda 20 kez zam yapıldı.

1 Ocak itibarıyla 120 Türk Lirasına alınan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 1 Aralık itibarıyla 215 lira 50 kuruşa çıktı.

Böylelikle mutfak tüpüne gelen zam yüzde 80'i aşmış oldu. Gıda fiyatlarındaki artış dar gelirli vatandaşları etkilemeyi sürdürürken mutfak tüpüne yapılan zam vatandaşları daha da zor duruma sokuyor. 

AYGAZ TÜP FİYATLARI

AYGAZ tüplerinin fiyatı resmi internet sitelerinde açıklanmıştı. Fakat vatandaşların bayilerin, tavan fiyatı aşmamak koşuluyla istediği fiyattan satış yapmakta serbest olduğunu göz önünde bulundurması yararına olacaktır.

İşte Aygaz tüp fiyatları:

AYGAZ Maksi Tombul 226.50 TL, Aygaz Maksi Uzun 226.50 TL, Aygaz Mini (gaz bedeli) 48.00 TL, Aygaz Mini depozito bedeli 56.00 TL, Aygaz Mini Ocak 129.00 TL, Maksi Karavan Tüpü 12 kg. 226.50 TL, Mini tekne tüpü 48.00 TL, Gri ev tüpü 12 kg. 215.00 TL ve Gri küçük tüp 2 kg.40.00 TL'dir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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