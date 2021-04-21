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  3. Büyük Usta için müze oluşturuldu! Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak

Büyük Usta için müze oluşturuldu! Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak

Malatyalı olan Kemal Sunal'ın ismi memleketi Doğanyol İlçesi'nde yaşatılacak. Sunal için doğduğu mahallede müze oluşturulacak.

Büyük Usta için müze oluşturuldu! Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak

Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi'ne Türk sinemasının gülen yüzü, merhum Kemal Sunal adına kütüphane ve Kemal Sunal'ın anılarının yaşayacağı müze kurulacak. Türk sinemasına damga vurmuş olan Kemal Sunal'ın anısına Doğanyol Belediyesi tarafından yapılacak olan kütüphane ve müze yaklaşık bin metrekare alana kurulacak. Geçmiş dönemlerde Belediye hizmet binası olarak kullanılan ve 2014 yılında büyükşehir yasası ile Doğanyol Belediyesi'ne devir edilen ve bugüne kadar atıl durumda bulunan Gökçe Mahallesi'ndeki binanın kütüphane ve müzeye dönüştürülmesi ile yeni yüzü ile hizmet verecek.

9 YAŞINA KADAR BURADA YAŞADI

Malatya'nın Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi'nde doğan ve 9 yaşına kadar burada yaşayan Kemal Sunal, babasının İstanbul'a gitmesi ile İstanbul'da nüfus cüzdanı çıkarılıp İstanbul doğumlu olarak yazıldığı ifade ediliyor. 3 Temmuz 2000 yılında kalp krizinden vefat eden Türk sinemasının gülen yüzü, merhum Kemal Sunal'ın replikası Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanat sokağında açılan kültür evinde 2017 yılında sanat severlere sunulmuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Büyük Usta için müze oluşturuldu! Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak

Büyük Usta için müze oluşturuldu! Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak

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