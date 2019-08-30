Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Canalp, Güngör ve Gürkan, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Talatpaşa Bulvarı'nda devam eden törende Yüzbaşı Güven Türker, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki zaferin kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun kazanıldığını anlatan Türker, "Bu zaferle Türk ulusunun son nefesine kadar yok edilmedikçe, Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı ve Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekun savaştığı bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk ordusuna, Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından askeri birlikler, gaziler ve motor kulüpleri geçit merasimi düzenledi.

Törene kurum müdürleri, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Tekirdağ

Valilik önünde Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Sahil dolgu alanında devam eden törene Vali Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Kıcanaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.

Üsteğmen Tuncay Sevdirir, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

Sevdirir, "Bugün ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuz tarafından gerçekleştirilen ve yüce Türk milletinin bağımsızlığını perçinleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümünü kutlamanın gururu içindeyiz." dedi.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

- Kırklareli

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Rüştü Topçu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kutlamalar kapsamında Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Topçu, milletvekilleri Minsolmaz ile Gündoğdu ve Belediye Başkanı Kesimoğlu, valilik makamında tebrikleri kabul etti.



Meydanda devam eden törende Piyade Yüzbaşı Erdem Saraçoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Türk ulusunun tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade eden Saraçoğlu, şöyle konuştu:



"Kahramanlıklarla dolu tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu zafer, vatanı ve bağımsızlığı yurt edinmek isteyen ulusumuzun kadın, erkek, genç, yaşlı tüm fertlerinin sarsılmaz azim ve iradesiyle verdiği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük göstergesidir. Gücünü şanlı tarihinden ve parlak geleceğinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilke ve inkılaplarını tam özümsemiş personeli ve modern silahlarıyla vatanın birliği ve bütünlüğünün sağlanmasında, sınırları içinde bölünmez bir bütün olan vatan topraklarının korunmasında yüce ulusun en önemli güvencesi ve gurur kaynağı olmayı sürdürecektir."

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Topçu, Belediye Başkanı Kesimoğlu, askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.



Tören askeri birlikler ve araçların, askeri bando eşliğinde tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA