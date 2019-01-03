Büyükada’da 9 atın telef olduğu yangına soruşturma

Büyükada'da 9 atın telef olduğu, 3 atın da yaralandığı yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangının ahıra gayrinizami çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin sebep olduğu belirtildi.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükada'da 9 atın telef olduğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 1 Ocak 2019 günü saat 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığının belirlendiği kaydedildi. Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 at telef olduğu, 4 atın yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği, 7 at da zarar görmeden kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA