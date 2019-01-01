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  3. Büyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldü

Büyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldü

BÜYÜKADA'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Büyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldü

BÜYÜKADA'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti. Yangında yaralanan 3 at, tedavileri için ekipler tarafından bir kamyonete bindirilerek Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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