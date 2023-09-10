Büyükakın: "18 milyar TL yatırım yaptık, 4 milyar TL borç ödedik"

Esnaf ve sanatkarlarla buluşmalarına Kartepe ilçesiyle devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "4 yılda 18 milyar TL yatırım yaptık, 4 milyar TL borç ödedik" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Büyükakın: "18 milyar TL yatırım yaptık, 4 milyar TL borç ödedik"

Esnaf ve sanatkarlarla buluşmalarına Kartepe ilçesiyle devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "4 yılda 18 milyar TL yatırım yaptık, 4 milyar TL borç ödedik" dedi.

Buluşmaya bölgedeki esnafın yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve esnaf temsilcileri katıldı. Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarından bahseden Başkan Büyükakın, "Sahada ekiplerimiz Kocaeli'nin her köşesinde hizmetler ve projeler gerçekleştiriyor. Tabi eksik kaldığımız durumlar da olabilir. İşte bunu da esnaflarımızın tespiti ve ifade etmesiyle tamamlamaya çalışıyoruz. Kıymetli esnaf kardeşlerim, hemşerilerimizin verdiği emanetin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Bakın 4 yılda 18 milyar TL yatırım yaptık, 4 milyar TL borç ödedik" dedi.

Pandemi döneminde iki yıl dünyanın kapandığını, dünya piyasasında ekonomik dalgalanmaların yaşandığını ve daha sonra Ukrayna-Rusya savaşının patlak verdiğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Çok üzülerek söylüyorum ve o bölgede günlerce kalmış birisi olarak ifade ediyorum. 6-7 Şubat depremlerini yaşadık. Çok büyük bir afetti. Devletimizin tüm kurumları o bölgede yoğun biçimde çalışmayı sürdürüyor. Bahsettiğim bu kadar olumsuz gelişmelere rağmen söz verdiğimiz projelerin yüzde doksan ikisini yaptık. Bakın Kocaeli'nin ve Kartepe ilçesinin 50 yıllık hayali olan teleferiği bitiyoruz. Şimdi Körfezi de temizliyoruz" diye konuştu.

Popülizmle hareket etmediklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, "Vatandaşımızın vergileriyle hizmet ediyoruz. Bunun sorumluluğunu biliyoruz. Öncelikleri belirleyerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Tarıma büyük destek veriyoruz. Sadece 350 milyon TL tarıma destek verdik" şeklinde konuştu.

Büyükakın: "18 milyar TL yatırım yaptık, 4 milyar TL borç ödedik"

Büyükakın: "18 milyar TL yatırım yaptık, 4 milyar TL borç ödedik"

Büyükakın: "18 milyar TL yatırım yaptık, 4 milyar TL borç ödedik"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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