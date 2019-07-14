Büyükbaşlar huzur ve güven uygulamasına takıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güven uygulamasında 10 bin 930 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Trafik uygulamasında ise 3 adet kulak küpesiz büyükbaş havyan, 80 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ve 309 litre kaçak haşere ilacı ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 3 aşamalı olarak 83 yol kontrol arama noktası, 458 umuma açık eğlence mekanı, 18 gar, istasyon-iskele ile 173 park, bahçe ve metruk binada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 10 bin 930 GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 47 şahıs yakalanırken, 13 şüpheliye 5 bin 669 TL idari para cezası kesildi. Trafikte ise 3 bin 19 araç kontrol edilirken 109 araca 146 bin 256 TL idari para cezası uygulandı. 31 araç trafikten men edilirken arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı.

Ayrıca jandarma ekipleri yaptıkları üst, iş yeri ve araç aramalarında 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 3 bin 609 mermi ve fişek ile 20 gram bonzai, 3 adet kulak küpesiz büyükbaş havyan, 80 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ve 309 litre kaçak haşere ilacı ele geçirdi.

Kaynak: İHA