Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi: Siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu

Büyükçekmece Barajı’nı besleyen kollardan birisi olan Çatalca Muratbey Deresi’nden yağlı bir yapıya sahip olan madde dereden akmaya başladı. Derenin renginin siyaha döndüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı.

KİMYASAL ATIK PANİĞE NEDEN OLDU

Bölgede bulunan fabrikalardan kaynaklı olduğu iddia edilen kimyasal atığın Büyükçekmece Barajı’na kadar uzandığı görüldü. Muratbey Deresi’nin rengini değiştiren maddenin henüz ne olduğu öğrenilemedi. Dere dron ile havadan da görüntülenirken, aynı bölgede daha önce de mavi renkli bir madde aktığı akıllara geldi.