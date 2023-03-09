Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi: Siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu

Büyükçekmece Barajı’nı besleyen kollardan Muratbey Deresi’nden akan siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu. Daha önce de mavi renkli bir maddenin aktığı bilinen dere, dron ile havadan görüntülendi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi: Siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu

Büyükçekmece Barajı’nı besleyen kollardan birisi olan Çatalca Muratbey Deresi’nden yağlı bir yapıya sahip olan madde dereden akmaya başladı. Derenin renginin siyaha döndüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı.

Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi: Siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu

KİMYASAL ATIK PANİĞE NEDEN OLDU

Bölgede bulunan fabrikalardan kaynaklı olduğu iddia edilen kimyasal atığın Büyükçekmece Barajı’na kadar uzandığı görüldü. Muratbey Deresi’nin rengini değiştiren maddenin henüz ne olduğu öğrenilemedi. Dere dron ile havadan da görüntülenirken, aynı bölgede daha önce de mavi renkli bir madde aktığı akıllara geldi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Sözcü Gazetesi'nden kovulmuştu! Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e destek: “Elbet bu da geçer yahu..."
Sözcü Gazetesi'nden kovulmuştu! Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e destek: “Elbet bu da geçer yahu..."
Edirne'de korku dolu anlar! Elektrik trafosunda yangın çıktı
Edirne'de korku dolu anlar! Elektrik trafosunda yangın çıktı
Orman Kanunu’na ilişkin teklif kabul edildi: Yangına sebep olanlara 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
Orman Kanunu’na ilişkin teklif kabul edildi: Yangına sebep olanlara 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
Son Haberler
Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi: Siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu
Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi: Siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu
Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur'un biyografisi
Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur'un biyografisi
Prof. Dr. Mehmet Balcılar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Balcılar'ın biyografisi
Prof. Dr. Mehmet Balcılar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Balcılar'ın biyografisi
Prof. Dr. Aziz Akgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aziz Akgül'ün biyografisi
Prof. Dr. Aziz Akgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aziz Akgül'ün biyografisi
Kayseri'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi
Kayseri'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi
Sivas'ta feci kaza! Depremzede aile kaza geçirdi: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta feci kaza! Depremzede aile kaza geçirdi: Ölü ve yaralılar var
Çok Okunanlar
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “iki ayınız kaldı” iması
CHP'liler çıldıracak! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var!
CHP'liler çıldıracak! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var!
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
Anayasa Mahkemesi HDP''nin Hazine yardım hesabına bloke koyulması kararını kaldırdı!
Anayasa Mahkemesi HDP''nin Hazine yardım hesabına bloke koyulması kararını kaldırdı!
"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!
"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"