Yılın aşkı belgelendi! Şeyma subaşı ve Sinan Tuna beraber mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerikan Müslüman Cemiyeti Kongresine videolu mesajAtatürk Arboretumu nedir? Nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Arboretumu giriş ücreti 2020Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na şok! Hakkında zorla getirme karar çıkarıldıNuray Sayarı günlük burç yorumları 28 Kasım Cumartesi 202028 Kasım Star TV Yayın Akışı |İBO Show'da neler olacak?Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, koronaya yenildiBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Zülkarneyn Kısık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zülkarneyn Kısık neden öldü?Gol düellosunda Wolfsburg, Werder Bremen'i 5-3 mağlup etti29 Kasım ATV Yayın Akışı |Maria ile Mustafa yeni bölümde neler olacak?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, koronaya yenildi

Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, koronaya yenildi

Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, koronaya yenildi

Koronavirüs salgını bu yargının sevilen isimlerinden olan bir ismi hayattan kopardı. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre salgının başlangıcından bu yana çalışmalarını aksatmadan sürdüren ve bu sırada virüse yakalanan Zülkarneyn Kısık, gösterdiği belirtiler üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi entübe olarak süren Kısık, önceki hayatını kaybetti.

TORUNU GÖREMEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Ordu Kumrulu olan Zülkarneyn Kısık, evli ve iki çocuk babasıydı. Geçen hafta ilk kez torun sahibi olmuştu ancak Ancak hastalık nedeniyle  torununu hiç göremeden hayatını kaybetti. Zülkarneyn Kısık sırasıyla Sivas Kangal, Bingöl Karlıova, Ordu Perşembe ve Ünye Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra Zonguldak Ereğli Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği ve en son Büyükçekmece Başsavcı Vekilliği görevinde bulundu.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT