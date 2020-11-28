Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, koronaya yenildi

Koronavirüs salgını bu yargının sevilen isimlerinden olan bir ismi hayattan kopardı. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre salgının başlangıcından bu yana çalışmalarını aksatmadan sürdüren ve bu sırada virüse yakalanan Zülkarneyn Kısık, gösterdiği belirtiler üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi entübe olarak süren Kısık, önceki hayatını kaybetti.

TORUNU GÖREMEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Ordu Kumrulu olan Zülkarneyn Kısık, evli ve iki çocuk babasıydı. Geçen hafta ilk kez torun sahibi olmuştu ancak Ancak hastalık nedeniyle torununu hiç göremeden hayatını kaybetti. Zülkarneyn Kısık sırasıyla Sivas Kangal, Bingöl Karlıova, Ordu Perşembe ve Ünye Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra Zonguldak Ereğli Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği ve en son Büyükçekmece Başsavcı Vekilliği görevinde bulundu.