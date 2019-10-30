Büyükçekmece Belediyesi 38’inci Kitap Fuarı’na katılacak

Büyükçekmece Belediyesi, 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılacak.

Büyükçekmece Belediyesi, TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle bu yıl 2-10 Kasım tarihleri arasında 38'incisi düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29'uncu İstanbul Sanat Fuarı'na katılacak. 12. salon, 12401 a standında yer alacak olan Büyükçekmece Belediyesi, belediyenin kültür yayınlarının tanıtımının yanı sıra özel etkinlikler düzenleyecek. 2019 yılını belediye meclis kararıyla "Okuma Yılı" ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, kitap fuarı kapsamında "Hızlı Okuma" konulu bir söyleşi etkinliği gerçekleştirecek. TÜYAP Karadeniz Salonu'nda Abdulkadir Özbek'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi 4 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek.

Plak günü etkinliği gerçekleşecek

Karikatürist İrfan Ünalan'ın çocuklara yönelik "Karikatür Atölyesi" de 6-7 Kasım tarihlerinde 12.00-15.00 saatleri arasında Büyükçekmece Belediyesi standında açılacak. TÜYAP Kitap Fuarı'nın son günü olan 10 Kasım tarihinde de Büyükçekmece Belediyesi standında Atatürk'ü anma programı kapsamında "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" plak günü etkinliği gerçekleşecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 38'incisi gerçekleşecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda belediyenin kültür yayınlarının tanıtımının yanı sıra çok özel etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Tüm kitapseverleri Büyükçekmece Belediyesi standına bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA