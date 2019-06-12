Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde mezuniyet coşkusu

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nde bağlama ve ney kursuna katılan vatandaşlar için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Binlerce vatandaşa ücretsiz kurs imkanı sağlayan Halk Akademisi, bağlama ve ney dersleri alan öğrencilerin mezuniyet törenini Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledi. Türk Halk Müziği ezgilerinin olmazsa olmazı bağlama ve ney enstrümanlarını öğrenmek için aylarca Halk Akademisi'nde eğitim alan kursiyerler tüm hünerlerini mezuniyet töreninde sergiledi. Yüzlerce Büyükçekmecelinin katıldığı gecede kursiyerler Türk Halk Müziği'nin unutulmaz bestelerini çalarak dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

"Sanat hayattır"

"Sanat hayattır" diyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kültür ve sanat merkezlerimizde eğitim gören binlerce vatandaşımızı mezun etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Büyükçekmece ailem sanata, kültüre ve okumaya olan ilgisiyle bilinir. Çocuklarımız kültür ve sanat alanında eğitimler alarak geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor. Sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsak önce kültür ve sanat diyoruz. Halk Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

Mezuniyet törenine katılan Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu kursiyerleri tek tek tebrik ederek teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: İHA