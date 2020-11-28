Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Zülkarneyn Kısık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zülkarneyn Kısık neden öldü?

Kovid-19 nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Zülkarneyn Kısık, salgına karşı daha fazla dayanamadı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kısık'ın cenazesi bugün Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek. Peki, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Zülkarneyn Kısık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ZÜLKARNEYN KISIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Cumhuriyet savcısı Zülkarneyn Kısık, 10 Mayıs 1959'da Ordu'nun Kumru ilçesinde dünyaya geldi. Kısık, Sivas'ın Kangal ilçesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Ordu'nun Perşembe ve Ünye ilçelerinde Cumhuriyet savcılığı, Zonguldak Ereğli'de Başsavcılık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ve Büyükçekmece Başsavcıvekilliği görevlerini yaptı. Evli olan Zülkarneyn Kısık, 2 çocuk babasıydı.

NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir Kovid-19 tedavisi gören Zülkarneyn Kısık, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kovid-19'a yenildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vefat haberini teessürle öğrendiğim Büyükçekmece Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn Kısık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.