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BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1)

Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1)

Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler

Kaynak: DHA




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