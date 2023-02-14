Büyükçekmece depreme dayanıklı mı? Büyükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Büyükçekmece Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Büyükçekmece’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Büyükçekmece için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 4 ile 1 bin 303 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 44 ile 13 bin 622 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 52 ile 16 bin 418 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Büyükçekmece depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Büyükçekmece genelinde çok ağır hasarlı 439, ağır hasarlı bin 635, orta hasarlı 6 bin 622, Hafif hasarlı ise 9 bin 367 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI 19 MAYIS 13 36 139 208 AHMEDİYE 5 16 60 84 ALKENT 2000 12 57 255 386 ATATÜRK 24 75 293 410 BAHÇELİEVLER 24 111 449 550 CELALİYE 7 66 358 608 CUMHURİYET 11 48 189 261 ÇAKMAKLI 9 27 96 139 DİZDARİYE 22 43 137 185 EKİNOBA 8 29 115 183 FATİH 29 80 306 422 GÜZELCE 41 174 635 734 HÜRRİYET 28 92 375 535 KAMİLOBA 6 56 313 541 KARAAĞAÇ 5 39 219 416 KUMBURGAZ 20 81 328 444 MİMAR SİNAN MERKEZ 42 98 324 412 MİMAROBA 10 35 143 265 MURAT ÇEŞME 15 61 246 351 PINARTEPE 22 85 326 465 SİNANOBA 20 78 273 349 TÜRKOBA 23 115 521 740 ULUS 33 93 361 472 YENİMAHALLE 10 40 161 207 TOPLAM 439 1.635 6.622 9.367

Büyükçekmece'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI 19 MAYIS 13 7 35 67 AHMEDİYE 1 0 3 7 ALKENT 2000 1 0 6 12 ATATÜRK 28 14 76 145 BAHÇELİEVLER 0 0 7 23 CELALİYE 0 0 4 17 CUMHURİYET 9 4 31 62 ÇAKMAKLI 7 5 22 41 DİZDARİYE 20 12 53 95 EKİNOBA 14 7 40 77 FATİH 31 16 88 166 GÜZELCE 6 2 30 65 HÜRRİYET 22 14 68 139 KAMİLOBA 0 0 1 7 KARAAĞAÇ 0 0 0 0 KUMBURGAZ 3 1 17 39 MİMAR SİNAN MERKEZ 21 13 61 109 MİMAROBA 22 12 63 117 MURAT ÇEŞME 15 7 49 98 PINARTEPE 25 11 75 148 SİNANOBA 22 11 62 116 TÜRKOBA 3 2 17 55 ULUS 25 16 71 135 YENİMAHALLE 0 0 6 14 TOPLAM 288 154 885 1.754

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Büyükçekmece geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI 19 MAYIS 818 AHMEDİYE 117 ALKENT 2000 406 ATATÜRK 1.933 BAHÇELİEVLER 579 CELALİYE 471 CUMHURİYET 631 ÇAKMAKLI 430 DİZDARİYE 818 EKİNOBA 1.061 FATİH 1.920 GÜZELCE 1.076 HÜRRİYET 1.902 KAMİLOBA 549 KARAAĞAÇ 227 KUMBURGAZ 801 MİMAR SİNAN MERKEZ 967 MİMAROBA 1.453 MURAT ÇEŞME 1.423 PINARTEPE 1.849 SİNANOBA 1.681 TÜRKOBA 1.216 ULUS 1.732 YENİMAHALLE 238 TOPLAM 24.298

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Büyükçekmece ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Büyükçekmece Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Büyükçekmece’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Büyükçekmece Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.