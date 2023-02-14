Büyükçekmece depreme dayanıklı mı? Büyükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Büyükçekmece depreme dayanıklı mı? Büyükçekmece deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Büyükçekmece’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Büyükçekmece depreme dayanıklı mı? Büyükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Büyükçekmece Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Büyükçekmece’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

buyukcekmececeprem-risk-harstasi.jpg

Büyükçekmece için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 4 ile 1 bin 303 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 44 ile 13 bin 622 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 52 ile 16 bin 418 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

buyukcekmece-deprem-haritasi-2.jpg

Büyükçekmece depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Büyükçekmece genelinde çok ağır hasarlı 439, ağır hasarlı bin 635, orta hasarlı 6 bin 622, Hafif hasarlı ise 9 bin 367 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
19 MAYIS1336139208
AHMEDİYE5166084
ALKENT 20001257255386
ATATÜRK2475293410
BAHÇELİEVLER24111449550
CELALİYE766358608
CUMHURİYET1148189261
ÇAKMAKLI92796139
DİZDARİYE2243137185
EKİNOBA829115183
FATİH2980306422
GÜZELCE41174635734
HÜRRİYET2892375535
KAMİLOBA656313541
KARAAĞAÇ539219416
KUMBURGAZ2081328444
MİMAR SİNAN MERKEZ4298324412
MİMAROBA1035143265
MURAT ÇEŞME1561246351
PINARTEPE2285326465
SİNANOBA2078273349
TÜRKOBA23115521740
ULUS3393361472
YENİMAHALLE1040161207
TOPLAM4391.6356.6229.367

Büyükçekmece'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
19 MAYIS1373567
AHMEDİYE1037
ALKENT 200010612
ATATÜRK281476145
BAHÇELİEVLER00723
CELALİYE00417
CUMHURİYET943162
ÇAKMAKLI752241
DİZDARİYE20125395
EKİNOBA1474077
FATİH311688166
GÜZELCE623065
HÜRRİYET221468139
KAMİLOBA0017
KARAAĞAÇ0000
KUMBURGAZ311739
MİMAR SİNAN MERKEZ211361109
MİMAROBA221263117
MURAT ÇEŞME1574998
PINARTEPE251175148
SİNANOBA221162116
TÜRKOBA321755
ULUS251671135
YENİMAHALLE00614
TOPLAM2881548851.754

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Büyükçekmece geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
19 MAYIS818
AHMEDİYE117
ALKENT 2000406
ATATÜRK1.933
BAHÇELİEVLER579
CELALİYE471
CUMHURİYET631
ÇAKMAKLI430
DİZDARİYE818
EKİNOBA1.061
FATİH1.920
GÜZELCE1.076
HÜRRİYET1.902
KAMİLOBA549
KARAAĞAÇ227
KUMBURGAZ801
MİMAR SİNAN MERKEZ967
MİMAROBA1.453
MURAT ÇEŞME1.423
PINARTEPE1.849
SİNANOBA1.681
TÜRKOBA1.216
ULUS1.732
YENİMAHALLE238
TOPLAM24.298

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Büyükçekmece ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Büyükçekmece Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Büyükçekmece’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

buyukcekmece-deprem-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Büyükçekmece Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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